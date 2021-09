Chi è Barbara Francesca Ovieni, la fidanzata del rapper Moreno Donadoni?

Ecco chi è Barbara Francesca Ovieni, la nuova fidanzata del rapper Moreno Donadoni?

Un Festival del Cinema di Venezia 2021 magico per il rapper ligure Moreno Donadoni e la fidanzata Barbara Francesca Ovieni. La coppia infatti è stata immortalata sul red carpet della pellicola Halloween Kills, scambiandosi effusioni. I due sono uscito allo scoperto il 19 agosto, dove lei ha pubblicato la prima foto di coppia con scritto “Tu che mi hai incasinato la vita. Per rimetterla in ordine”.

Nata a Milano nel 1986, Barbara Francesca Ovieni si è diplomata al liceo artistico, per poi intraprendere la strada della conduzione in tv. Ha inoltre studiato recitazione, prendendo parte a due film “Fratello Benvenuti” e “Operazione vacanze”.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti, Temptation Island (da tentatrice) ed è un volto di Rai Sport. Attualmente, è nel cast degli ospiti del format Buongiorno Estate, in onda su Rai 2, nel quale tratta spesso di moda e tendenze del web.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui