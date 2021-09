Oroscopo di Paolo Fox, dal 13 al 19 settembre, previsioni della settimana

Vediamo insieme quali sono le previsioni stellari per la settimana che sta per cominciare. Analizziamo ogni segno zodiacale con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Hai voglia di amare ma non certo chi disdegna le tue attenzioni. Occhio inoltre alla giornata di mercoledì che con Marte in opposizione rischi qualche tensione nervosa. Quel che ti serve è qualche emozione intensa.

Nel lavoro continua a circondarti di persone forti: Giove e Saturno sono dalla tua parte e la crescita professionale sarà notevole!

Toro

In amore continui ad avere diffidenza nel metterti in gioco. Diciamo anche che Venere non ti favorisce perché opposta. Prova a ritrovare la calma, dedicati ad una persona senza troppe paranoie.

Di certo non aiuta il lavoro, che ti stanca e ti fa venire voglia di trovare la strada giusta nella tua vita: sei un po’ ribelle nell’ultimo periodo, ma occhio perché Saturno è ancora contrario!

Gemelli

Anche se Mercurio favorisce gli incontri, sei tu che non ti senti attratto per bene da chi ti circonda. A te piace parlare, dialogare, non sei quello che prova attrazione solo per un bel fisico.

Nel lavoro, i progetti ci sono, ma i soldi scarseggiano e c’è chi si sta impelagando in un’impresa molto grande. La settimana è di riflessione, meglio non agire ora!

Cancro

Ebbene sì, Venere in aspetyo intrigante ti può favorire. Può quindi evitare di chiuderti a riccio? Devi lasciarti andare, seguire l’istinto, vivere al meglio la situazione credere i testimoni e prendere ciò che vuoi.

Nel lavor: domenica le intuizioni saranno buone, ma d’altra parte tu stai giocando d’astuzia, stai studiando il movimento degli altri per agire!

Leone

Stai vivendo uno strano rapporto e non riesci a trovare il giusto equilibrio. Mantieni la calma e sii paziente perché le cose non sono delle migliori soprattutto nel fine settimana. Stai attento a che agli screzi in famiglia.

Per il lavoro resta in campana che qualcosa sta per cambiare. Tuttavia bisogna tenere bene sotto controllo le spese. Saturno è opposto e soprattutto venerdì meglio fare attenzione, forza!

Vergine

Ottimo cielo per i Vergine che adesso devono cogliere il momento lasciandosi andare all’amore. Sii solo prudente se hai rapporti con un Leone o un Ariete, che hanno le tue stesse esigenze.

Nel lavoro, la settimana partirà sottotono, poi tutto volgerà a tuo favore: sei al timone della situazione e hai voglia di cambiare, di vivere nuove situazioni!

Bilancia

A sorriderti questa settimana è Mercurio e ti permetterà di inciampare in qualcuno di speciali. Del resto tu anche sei affascinante. Prova solo a star lontano da persone che non sono vicine a te.

Nel lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, ma venerdì e sabato otterrai un bel successo. Le tue capacità ora vengono apprezzate e il momento professionale è favorevole!

Scorpione

La positività di Venere ti porterà concretezza in amore e grandi emozioni. In arrivo anche notizie positive che ti faranno venir voglia di ricominciare a metterti in gioco.

Buone notizie nel lavoro, anche per chi ha un contratto part time perché Venere e Sole sono favorevoli e ti daranno molto più coraggio per affrontare ogni situazione!

Sagittario

Ti manda vivere l’amore, avere qualcuno che ti ami. Ma sappi che sono in arrivo momenti decisamente interessanti, capaci di farti davvero bene. Non essere pretenzioso, ma trova il giusto compromesso.

Nel lavoro avrai la tua rivincita. Vivi queste giornate seguendo il destino, non dire troppo quello che vuoi!

Capricorno

Ti manca troppo avere delle attenzioni d’amore, sarà forse che ancora non hai trovato la persona giusta? Ti devi confrontare coi tuoi dubbi, fallo ora che Venere ti sorride.

Nel lavoro, inizia a risparmiare da oggi. Ricorda che domenica la giornata sarà ideale per gli incontri, approfittane! Buoni i contatti con Toro e Capricorno!

Acquario

Hai paura di sbagliare? Eppure se ti lasci andare diventi ottimista. Ora è il momento buono per vivere una bella avvemurea, tranne che nel weekend che avrai un calo dal punto di vista amoroso.

Nel lavoro c’è aria di cambiamento, e dovresti accettare questo di buon grado. Hai voglia di chiudere una situazione, ma pare che tu abbia perso ogni stimolo!

Pesci

Devi scacciare via il passato se vuoi vivere presente e futuro. Non pensare agli amori diffici di ieri perché Venere presto tornerà a sorriderfi.

Nel lavoro, le richieste del passato ora possono essere accettate: il periodo promette bene e più ci avviciniamo alla fine del mese più tutto andrà per il verso giusto!

