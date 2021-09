Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 settembre 2021: Renato Poggi nel mirino della polizia per l’aggressione a Susanna

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 13 al 17 settembre 2021.

Nella puntata di lunedì 13 settembre 2021, Filippo, diviso tra l’attrazione che prova per Viviana e il desiderio di ritornare a provare l’amore di un tempo per Serena, cerca di trovare l’equilibrio sentimentale. Renato appare sempre più fragile e la famiglia si stringe attorno a lui.

Nella puntata di martedì 14 settembre 2021, mentre la polizia sospetta sempre più di lui, Renato, insieme a Niko, deve decidere da chi farsi difendere. Intanto, qualcuno molto vicino a Susanna, inizia a dubitare della sua innocenza. Filippo, in seduta con il suo terapeuta, spiega la sua ritrosia a lasciarsi andare con Serena, mentre Viviana parte per Tenerife. Rossella ha un nuovo incontro casuale con Riccardo.

Nella puntata di mercoledì 15 settembre 2021, Niko, contrariato dal divieto di far visita a Susanna in ospedale, vuole avere un confronto con Adele che, intanto, deve vedersela con la presenza ingombrante di un altro uomo. Rossella è messa a dura prova, sia sul piano lavorativo che personale, dalla presenza di Riccardo in ospedale.

Nella puntata di giovedì 16 settembre 2021, Fabrizio è sempre più insofferenza e irascibile, a causa della pressione dei media e degli haters verso il Pastificio Rosato. Pentita dei suoi dubbi, Adele cerca un chiarimento con Giulia. Silvia è ancora divisa tra il sentimento per Michele e l’attrazione per Giancarlo.

Nella puntata di venerdì 17 settembre 2021, Renato affronta l’interrogatorio con Torre. Preoccupata che Manlio possa manipolare Adele, Giulia vorrebbe tenere l’uomo alla larga da lei. Intanto, Niko sta per ricevere un’importante notizia che riguarda Susanna. Silvia si confida nuovamente con Mariella sulla sua situazione sentimentale. Marina inizia a vedere un lato più aggressivo di Fabrizio.

Maria Rita Gagliardi

