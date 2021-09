Vite al limite, come sta Krystal Hall e quanto pesa oggi?

Come sta oggi Krystal Hall e quanto pesa la 34enne che ha partecipato a Vite al limite?

Vi ricordate di Krystal Hall? Ha preso parte al programma Vite al limite, la sua storia andrà in onda stasera, 13 settembre 2021, su Real Time.

La donna sin da piccola è stata costretta a subire abusi, trovando sfogo solo nel cibo, all’età di 13 era già obesa. La 34enne per un anno è stata in cura con il dottor Nowsaradan, non ha però ottenuto i risultati sperati nel programma. All’inizio del suo percorso in trasmissione il suo peso era di 280 chili, alla fine ne pesava 262, ha quindi perso solamente 18 chili in dodici mesi.

Krystal Hall in passato ha avuto una storia d’amore omosessuale iniziata quando aveva 18 anni e andata avanti fino a quando ne aveva 30. Negli anni ha poi capito di non essere lesbica, dopodiché ha incontrato il suo attuale marito. L’uomo l’ha sempre sostenuta, dal loro amore è nato anche un figlio.

A Vite al limite i suoi risultati non sono stati soddisfacenti, dopo il programma non è noto se abbia preso ancora peso. Ad aprile scorso ha pubblicato una foto in cui appare ancora in sovrappeso, a luglio su Facebook parla di alti e bassi continui, la donna ha però rivelato la sua intenzione di non mollare.

Come sta oggi Krystal Hall? Questa non è un’informazione nota, non si sa nemmeno quanto pesa oggi la donna.

Sara Fonte

