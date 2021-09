Grazie Claudio!, in onda su Rai 5

Iniziamo la settimana teatrale di rai 5 con un concerto Grazie Claudio!, nell’edizione del 2019. Si tratta di un veneto prodotto da Mozart14 e diretto da Ezio Bosso. Il concerto ha fatto un mix delle più importanti opere, e contiene l’Ouverture da Il barbiere di Siviglia di Rossini, la favola di Pierino e il lupo di Prokofiev. La voce narrante è di Silvio Orlando. Verranno poi riprodotte anche la settima Sinfonia in La Maggiore di Beethoven; e l’Ouverture de Le nozze di Figaro di Mozart.

Per quesyo specifico evento fu messa insieme un’apposita orchestra in cui hanno presieduto musicisti europei provenienti dalle migliori orchestre italiane ed europee come la Chamber Orchestra of Europe, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro alla Scala e il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra Verdi, la Royal Concertgebouw Orchestra, i Berliner Philharmoniker e la Lucerne Festival Orchestra.

Ricordiamo i nomi di alcuni musicisti, come Luca Franzetti, Keith Pascoe, Jorg Winkler, Iseut Chuat, Jaques Zoon, Giorgio Galvan, Jonathan Williams, Lucio Corenzi e così via.

