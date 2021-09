Pillole velenose sul GF Vip 6, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1: “Il trash è tornato!”

Torna il trash e come per incanto mi sveglia dal torpore estivo, per me il trash ha lo stesso effetto del bacio del principe per la bella addormentata ?

Come prima cosa voglio dire che amo, il non sopportarsi, reciproco,che si percepisce tra Sonia e Adriana (le due opinioniste). Inutile girarci intorno, io aspetto solo che si strappano le extencion, ve lo dico!?

Il cast dell’ anno scorso sarà ineguagliabile, ma io anche in questo vedo un bel potenziale, soprattutto tra le donne. Manco a dirlo le mie protette sono le princess, Lulù, Clarissa e Jessica, il trash che trasudano mi fa andare in estasi?. Sapete in che programma le vedrei bene? Il mio grosso grasso matrimonio gipsy, sarebbero perfette! Principesse, piene di soldi con degli outfit e delle extencion da galera?

Soleil e Raffaella sono così antipatiche, da essere perfette in questo reality, prevedo scontri epici, e io sono pronta per gistarmeli con i pop corn?

Io vi giuro, ne ho già piene le bolas degli acuti della Ricciarelli ? ma poi “sono la mamma di tutti” ma quando mai che tra due giorni avrà già litigato con tutti, pure con i puff? La Ricciarelli la vedo come una contessa 2.0, più pulita, più elegante ma sempre una gran tritura maroni?

Le altre sono da inquadrare ma avremo tempo. Gli uomini per ora a parte Manuel, che però vi dirò spero sia un po’ stronzo se no ha vinto in partenza, non mi entusiasmano. Goria per come guarda le donne, sarebbe già da squalifica per me, mamma uno a cui stare lontana. Tommaso Eletti agghiacciante a Temptation Island, che fai, non lo premi facendolo partecipare al gfvip? Ma ovvio! Lo fai partecipare proprio per le schifezze che ha detto e fatto, e poi gli fai la morale, ciao Signorini, siì parlo di te?. Alex Belli penso sia un automa, sempre impostato, sempre in mood centovetrine? Antinolfi Poi, che mi entra facendo la lista dei suoi flirt, pessimo. Montano bello e simpatico, ma solitamente gli sportivi sono molto trattenuti, staremo a vedere. Ultima cosa, ma a voi dopo anni di urla, Risate sceme e gag da Pupa, la Cipriani non ha stancato? A 20anni mi faceva pure ridere ma ora anche basta!

Come ho detto il potenziale c’è, iniziamo questa nuova abbuffata di trash e stiamo a vedere a chi per prima fanno lo scalpo ?

Alla prossima. Baci velenosi a tutti?

