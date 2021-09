Chi è Fatima Trotta, conduttrice di Honolulu?

Ecco chi è Fatima Trotta, la conduttrice di Honolulu

Fatima Trotta è una conduttrice e attrice, divenuta soprattutto nota per aver condotto Made in Sud. È nata il 2 luglio 1986 a Napoli, appassionata d’arte sin da quando era piccola decise di iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Napoli dopo aver conseguito il diploma.

All’età di 18 anni l’abbiamo vista a Veline, non fu però scelta per ricoprire il ruolo di velina a Striscia la notizia. Nel 2005 la conduttrice è stata al timone de I Raccomandati, ha poi recitato nella nota soap opera Un posto al sole. Grazie al suo talento fu ingaggiata nella nota compagnia napoletana Teatro Tam Tunnel.

Fatima Trotta, sempre nel 2005, ha recitato nel film L’Ultima Stella, due anni dopo ha invece recitato nel film Le Lacrime di Porto Marghera. Ha poi condotto insieme ad Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross Made in Sud, ruolo che le ha fatto conquistare non poco successo. L’attrice ha ottenuto un ruolo nel film 10 regole per farla innamorare nel 2012, l’anno dopo ha recitato in Colpi di fortuna e nel 2016 l’abbiamo vista nel film Matrimonio al Sud.

Sempre nel 2016 ha partecipato a Tale e quale show, tre anni dopo ha co-condotto Stasera tutto è possibile, programma condotto su Rai Due da Stefano De Martino. Attualmente conduce insieme a Francesco Mandelli Honolulu, programma in onda su Italia Uno. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2016 Fatima Trotta è sposata con il noto comico Luigi De Falco.

Sara Fonte

