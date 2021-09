“Ma non ti vergogni?”: Tina non le manda a dire dopo che Gemma mostra la nuova scollatura

Gemma Galgani a Uomini e Donne con il décolleté ritoccato, Tina Cipollati la attacca duramente

Da pochi giorni è iniziata la nuova edizione di Uomini e Donne, storico dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come ogni anno sono già scoppiati i primi battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Durante l’estate la dama torinese ha deciso di ricorre ancora alla chirurgia plastica, si è rifatta il seno. Una scelta non condivisa dall’opinionista che non ha perso occasione per attaccare la sua rivale. Tra le varie cose le ha detto: “Cosa ti sei rifatta? Le frittelle? Ma non ti vergogni a trascorrere l’estate per attirare gli uomini?

Tina Cipollari crede che alla sua età la Galgani non avrebbe dovuto ritoccare il décolleté, pensa inoltre che questo non le servirà a trovare finalmente un uomo. Gemma è approdata a Uomini e Donne dodici anni fa, tanti sono stati i flirt e le delusioni, ma ad oggi è ancora single.

Gemma Galgani si è difesa dagli attacchi dell’opinionista dicendo di essere molto felice della sua scelta. In puntata ha infatti detto: “Sono stata coraggiosa alla mia età a sottopormi ad un’operazione del genere… Il progetto più importante è quello di trovarmi un fidanzato ed io ci credo ancora.”

La Cipollari ha continuato però ad attaccarla dicendo: “Tanto mi critichi e poi vai a fare le stesse cose? Io queste cose non le accetto. È meglio vedere due frittelle decadenti che due palloni gonfiati sul corpo di una donna di 71 anni.” Rivolgendosi a Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Gemma non era quella che puntava sull’intelligenza e che non aveva bisogno della chirurgia estetica?”

Sara Fonte

