Ecco chi è Elecktra Bioic, la vincitrice della prima edizione di Drag Race

Elecktra Bionic è una Drag Queen, divenuta nota per aver partecipato alla prima edizione italiana di Drag Race Italia, programma condotto da Tommaso Zorzi su Discovery +.

Il suo vero nome è Mattia di Renzo ed è nato a Torino il 16 maggio 1994. Da sei anni lavora in una profumeria, la sua carriera di Drag Queen è iniziata nel 2012, quando ha cominciato ad esibirsi nei locali di Torino.

In una passata intervista concessa a Vogue aveva rivelato: “La mia drag vuole diffondere il verbo dell’essere se stessi, del sentirsi liberi. Attraverso i miei spettacoli cerco anche di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo.”

Elecktra Bionic ha fatto parte del cast della prima edizione italiana di Drag Race, durante il percorso affrontato nel reality si è sottoposta a varie sfide e prove, alla fine si è aggiudicata lei la vittoria del programma.

La sua partecipazione a Drag Race Italia l’ha resa ancor più popolare, anche sui social sta conquistando non poco successo e visibilità. Ad oggi Elecktra Bionic conta infatti oltre 45mila follower sul suo profilo Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Sara Fonte

