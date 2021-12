Perché Diana Del Bufalo è nella bufera? Ecco che cosa ha detto dei vaccini anti-Covid

L’attrice è al centro di una bufera social per via delle sue dichirazioni contro i vaccini anti-Covid

Diana Del Bufalo ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo le dichiarazioni sul cat-calling, l’attrice ha rilasciato alcune dichirazioni contro il vaccino anti-Covid in una diretta su Instagram. In particolare, Del Bufalo ha spiegato ai suoi seguaci di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato dal suo medico, per via di un problema cardiaco genetico.

“Non funziona” ha inoltre aggiunto l’attrice classe 1990, parlando del vaccino. A quel punto, numerosi followers si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere una no-vax e di diffondere delle fake news. E’ inoltre intervenuto il giornalista Domenico Marocchi, che ha attaccato duramente la Del Bufalo: “Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo?”. Dopodiché, l’ex allieva di Amici ha sbottato andando in escandescenza: “Va***lo, non funziona, è deludente“.

Dopo le critiche ricevute, l’attrice è tornata su Instagram sbottando contro i giornalisti: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che ‘cerano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like”. Del Bufalo ha infine chiosato sul suo post così: “Gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata”. Inoltre, è intevenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha stroncato l’attrice così: “Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie”.

