Il club dei suicidi in onda su rai 5

Il venerdì pomeriggio di Rai 5 si arricchirà arricchirà una interessante e alc open,po inquietante opera teatrale, ovvero Il club dei suicidi.

Protagonista della storia è il Principe Florizel di Boemia che con il suo Grande Scudiero e il Colonnello Geraldine finiscono in un club londinese in cui il gioco delle carte ha come posta la morte. Stiamo parlando di una storia al quale surreale, che comporta strani colpi di scena, suspense e momenti di inquietudine per lo spettatore.

Nella versione in questione un cast tutto d’eccezione. Leonardo Cortese è Lord Nevil, Paolo Carlini è lo sconosciuto, Gianni Bortolotto è Gerald. E ancora Pietro Privitera è il giovane, Annabella Cerliani è la ragazza, Tino Bianchi è il presidente del club. Malthus è Romola Costa.

