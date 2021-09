I Lunatici sono tornati ad animare la notte di Rai 2

Sono tornati I Lunatici, programma interattivo della tv condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2 e Rai 2

I Lunatici su Rai 2, la tv che sperimenta con la radio che si vede e con gli ascoltatori che diventano protagonisti di un programma a tratti irriverente, a tratti serio, a momenti scanzonato, altre volte riflessivo. Il programma cult della notte di Radio2 si conferma in televisione e dimostra che si può fare servizio pubblico facendo parlare le persone degli argomenti più disparati, aggregando un popolo, quello della notte, variegato e trasversale, che in Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ha ormai trovato un punto di riferimento quasi irrinunciabile.

Non è un caso se i due ricevono centinaia di telefonate ogni notte, con un gruppo Facebook sempre più nutrito e le tendenze di twitter che ormai ogni notte raccontano del successo dei Lunatici. Arduini e Di Ciancio improvvisano, giocano, parlano, ma soprattutto ascoltano.

Tutta la notte in diretta su Radio2, con una diretta fiume di sei ore, cosa che non ha eguali in Italia, e per parte della notte su Rai 2, dimostrando che radio e televisione possono ancora essere fatte anche e soprattutto per chi ascolta e guarda. E che, almeno di notte, c’è ancora spazio per provare ad abbandonare i copioni e tentare di metterci l’anima.

