Chi è Chiara Bontempi, la fidanzata dell’oro olimpico Gianmarco Tamberi?

Ecco chi è Chiara Bontempi, fidanzata del campione olimpico Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, detto anche Gimbo, ha fatto sognare gli italiani per aver vinto l’oro olimpico a ex equo con il qatariota Mutaz Essa Barshim, nel salto in alto a Tokyo 2020. Una grande conquista per l’atleta machigiano dopo un brutto infortunio che l’aveva costretto a fermarsi. Il prossimo traguardo pare arrivare nella sua vita privata: a breve convolerà a nozze con la fidanzata Chiara Bontempi.

Nata ad Ancona il 12 agosto 1995, Chiara Bontempi non fa parte del mondo dello sport e si è laureata a Verona e ora lavora tra Milano e Roma. Ha un fratello di nome Francesco e sua madre è titolare di un negozio di oggetti casalinghi, il Blanc Mariclo, che ha sede in una piccola città delle Marche. E’ fidanzata con Gianmarco Tamberi dal 2009, anno in cui ha iniziato a seguirlo nelle sue trasferte. A quanto pare, i due sembrano essere pronti per il grande passo: il matrimonio.

Prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti, Tamberi ha fatto la proposta di nozze alla sua Chiara con tanto di anello. A renderlo pubblico, è stata la stessa futura moglie con un post su Instagram, nel quale ha scritto: “Non trovo le parole…L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito. Ti direi di si ogni singolo giorno”.

Sabato 18 settembre 202q, Gianmarco e Chiara sono stati ospitati a Verissimo da Silvia Toffanin per parlare del loro amore e del loro supportarsi nel quotidiano.

