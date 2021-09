Attacco al potere, quanti film sono? Quando esce il prossimo capitolo?

Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda Attacco al Potere 2 (London Has Fallen), il secondo capitolo della saga cominciata nel 2013 con Attacco al potere – Olympus Has Fallen. In quel caso il regista fu Antoine Fuqua, mentre nel secondo film c’è Babak Najafi dietro la macchina da presa.

Anche in questo secondo capitolo il protagonista è Gerard Butler, che veste nuovamente i panni di Mike Banning, l’ex agente di sicurezza del presidente che riesce ad uccidere il leader dei terroristi salvando la vita al capo di stato. Stavolta tutto è ambientato a Londra, dove il Primo Ministro inglese muore in cause poco chiare.

Il suo funerale si rivelerà un’occasione ghiottissima per uccidere in un colpo solo tutti i più importanti leader mondiali. Tre persone possono fermare quello che appare a tutti gli effetti come uno scenario apocalittico: il presidente Benjamin Asher, interpretato da Aaron Eckhart, l’agente dell’MI-6 Jacqueline Marshall (Charlotte Riley) e naturalmente Mike Banning.

Ma quanti sono in tutto i film della saga Attacco al Potere? Oltre ai primi due, nel 2019 è stato pubblicato anche Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen, diretto da Ric Roman Vaugh e sempre con Butler nel ruolo di Banning.

Lo scorso mese di novembre è stato invece annunciato il quarto capitolo di Attacco al Potere, che si chiamerà Night Has Fallen e vedrà sempre Gerard Butler come protagonista e produttore. Al momento non si conosce la data esatta di uscita, ma di certo il film arriverà nei cinema entro il 2022.

