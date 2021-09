Pillole velenose sul GF Vip 6, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 2: “Ma ci prendono per scemi?”

Da quest’ anno al gfvip vale tutto, siamo passati,dalle centomila espulsioni degli anni scorsi all’ accettare un po’ tutto.

Signorini, si è stancato del politicamente corretto e di noi, pubblico bacchettone! Sì avete capito bene, i bacchettoni siamo noi . Cioè lui ha buttato fuori gente per un madosca, ha fatto sermoni a chi ha usato le stesse parole della Ricciarelli, anzi ricordo che Predolin per molto meno fu cacciato, ha mandato Patrick, Salvo, Pasquale e Sergio, in un centro contro la violenza sulle donne, per delle, sicuramente eccessive, chiacchiere da bar e i bacchettoni siamo noi, vi rendete conto? Ci prende per scemi! Io sono da sempre contro le espulsioni, per me chi sbaglia va messo al televoto subito e poi sarà il pubblico a decidere cosa fare, quindi fosse stato per me personalmente dei mille che hanno espulso, ne sarebbero usciti due o tre. Io odio il politicamente corretto, sono la prima a non esserlo, ma il discorso di Signorini è stato ridicolo. Quelli espulsi nelle scorse edizioni a questo punto dovrebbero fare ricorso, fossi in loro io, sarei nera! Semplicemente dopo aver decimato il cast per due anni con le squalifiche, ora hanno deciso che va bene tutto, questa è la verità. Ma poi mi chiedo, dopo che ha fatto il moralizzatore per due anni, anche gli autori, come hanno potuto far fare un discorso così incoerente a Signorini? Io basita anche da loro. Il fr**io e ricch***e della Ricciarelli, sono cadute di stile, e le toccatine e gli "appoggi" non graditi di Amedeo Goria, sono pura goliardia.

Passando ad altro, purtroppo le due opinioniste non si sono ancora scannate ma in compenso sono le prime in venti anni che con i loro interventi hanno fatto capire di guardare il live, e di sapere davvero cosa succede in quella casa. Ieri ho trovato Adriana più sul pezzo e graffiante, e purtroppo ero d'accordo con tutto quello che ha detto. Gianmaria sa che per avere una clip, deve parlare del suo flirt con Soleil e così ha fatto. Per quattro giorni ha parlato solo di quello. Alternando momenti in cui faceva capire di essere ancora innamorato, a momenti in cui diceva di volere una famiglia con l'attuale compagna . Non fa una piega no? Soleil non se lo fila di pezza ma lui, ha talmente parlato di quei tre giorni che sono stati insieme, che hanno fatto pure il confronto nella sala lad! Genio

Manuel Bortuzzo, è speciale, non si può dire altro e la sua voglia di indipendenza, per lasciare più libero anche il padre che da due anni, lo segue è commovente.

Amedeo Goria lo trovo estremamente viscido, così tanto che in confronto Fulvio Abbate ora mi sembra un gentleman… non so come Ainett possa sopportare quelle palpatine e quegli appoggini, io al suo posto gli avrei cambiato i connotati a suon di sberle. Ovviamente, siccome ci sono figli e figliastri al gfvip, Goria è stato fatto passare come il buffo pazzerello di quest’anno… bene ma non benissimo.

Con mio sommo dispiacere, a parte Goria, non detesto ancora nessuno anzi quelli che detestavo prima che entrassero nel programma, un esempio su tutti Alex Belli, mi stanno piacendo, e questo mi arreca un enorme dispiacere

In nomination ci sono la Cipriani e Tommaso. Esito piuttosto scontato ma tanto, ricominciamo con le eliminazioni farlocche e lunedì non uscirà nessuno.

Degli 8 concorrenti entrati ieri ne conosco tre ma sono sicura che Giucas Casella, anche con l'aiuto della Cipriani, ci darà molto trash, ricordiamoci che l'ultima volta che sono stati insieme in un programma lei gli ha rotto due costole chissà cosa gli fratturerà quest'anno?

Aspettando la prossima puntata vi dico , viva il politicamente scorretto sempre, soprattutto in programmi trash, che non hanno il compito di educare, abbasso il buonismo e il perbenismo

Alla prossima. Baci velenosi