That’s life, in onda su Rai 5

Niente mezzi termini per l’opera teatrale che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5. Stiamo parlando di That’s Life!, di Riccardo Rossi. In uno dei suoi spettacoli più avvincenti, torna sulla sua mania di schedade il genere umano e decide di elencare e descrivere virtù e difetti delle persone.

Alla domanda cos’è la vita, Riccardo non può che dire che una risposta non c’è, perché ognuno di noi fa la sua strada a modo proprio. Siamo fatti di fasi però, fasi che ci accomunano a tante altre persone.

E raccontando anche alcuni dei suoi aneddoti personali e di racconti su qualcosa accaduto ai suoi amici, ai parenti e a chiunque gli capiti a tiro, il comico racconta le mille facce della vita, in ogni piccola sfaccettatura.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui