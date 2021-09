Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 settembre, previsioni della settimana

Siamo giù ormai a metà mese di settembre. Proseguiamo la nostra settimana stellare, con le previsioni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox. Ovviamente, segno dopo segno.

Ariete

Stai diventando esigente in amore, forse perché il lavoro ti assorbe. Chi ha una storia clandestina o una relazione non ben decollata dovrebbe riflettere se continuare o meno. Per i single è un’ottima settimana di riflessione su sé stessi.

Per il lavoro, il periodo è un po’ movimentato perché ci sono diverse ambiguità. Cerca di riprenderti anche dal punto di vista fisico, sei stanco e stressato!

Toro

Se hai appena iniziato una relazione potrebbe essere intrigante e ti regalerà emozioni soprattutto nel weekend. Chi non ha il partner invece meglio restate in campana, perché potrebbe arrivare all’improvviso qualcosa di bello

Nel lavoro, Venere è in opposizione e ci sono dei disagi da affrontare. Attenzione alle spese, meglio non fare scelte rischiose!

Gemelli

Con Mercurio e Sole dalla tua parte, l’amore sarà favorito. Avrai un alto livello di passionalità. Dovrai solo imparare a vivere le belle emozioni.

Per il lavoro evita il caos, non puoi fare mille cose al minuto. Piuttosto impara ad essere deciso e se serve di essere più cauto, occhio alle spese, invece, bisogna rivedere qualcosa!

Cancro

Ma non è che forse sei single perché pretendi troppo dagli altri? Dovresti imparare a scendere a compromessi, se vuoi raggiungere quello che desideri. A causa della Luna piena metterai in discussione tutta la tua sfera sentimentale.

Chi vuol cambiare, per il lavoro, sono in arrivo buone notizie. Venere aiuta chi si occupa di arte e chi ora può sviluppare nuovi progetti, forza!

Leone

Hai Venere in opposizione ma questo non ti frena a cercare l’amore. Le relazioni per te sono importanti, soprattutto ora che hai voglia di trasgressioni e di emozioni vere.

Occhi al lavoro che Giove è opposto. Sarà meglio dire no agli affari che sembrano facili. Chi lavora come dipendente potrebbe anche chiedere un trasferimento, ma bisogna darsi da fare!

Vergine

Sentimenti ed emozioni sono ad alti livelli. Anche per chi è single da poco sta per iniziare la fase di recupero. Ogni ostacolo sarà superato nel migliore dei modi.

Molto meglio la situazione nel lavoro, stanno per nascere nuove occasioni: datti da fare! Presto, tra l’altro, riceverai anche belle soddisfazioni, non darti per vinto!

Bilancia

Per le relazioni in embrione la situazione è molto propizia. Sei passionale tu e anche chi hai davanti. Se hai fatto pace con un ex devi solo trovare le conferme che cerchi. I single devono invece imparare a superare i timori.

Nel lavoro, martedì bisognerà ridefinire ancora qualcosina. Presto svilupperai nuovi progetti!

Scorpione

Il pianeta dell’amore ti sorride e ti spinge a fare meglio. Avrai una buona settimana purché tu stia lontano dalla malinconia. Devi imparare a lasciarti andare e a concederti le più grandi emozioni esistenti.

Nel lavoro, hai voglia di rimetterti in gioco, ma cerca di non fare troppe polemiche. Il 2022, non temere, sarà un anno stupendo, ti darà tante soddisfazioni!

Sagittario

Venere sta per entrare nel tuo segno e favorire l’amore. Se sei single qualcosa si muoverà in tuo favore, vedrai ottimi incontri. Occhio soprattutto al weekend e alla giornata di venerdì.

Anche il lavoro avrà una settimana positiva. Saturno è in aspetto interessante e ti aiuterà a recuperare. Sei stanco, però, hai fatto troppo: cerca di prenderti meno impegni!

Capricorno

Favoriti gli incontri per i single, ma sei tu che non sei molto propenso a lasciarti andare. Sei comunque un carattere molto passionale quindi se bene predisposto, la settimana ti potrebbe regalare grandi emozioni.

Non buona la situazione economica dal punto di vista del lavoro. Ma quelli che hanno un’attività indipendente forse hanno già ottenuto qualche conferma!

Acquario

Sei in fase di riflessione e non ti va giù proprio nulla. Preferisci una flebile amicizia pur di non discutere e non avere troppi pensieri. Il problema è che sei troppo orgoglioso e questo non porta a nulla di buono.

Per il lavoro hai avuto molte uscite economiche, ma ora Saturno è nel tuo segno e cercherà di responsabilizzarti di più. In realtà, hai dovuto fare i conti con qualche difficoltà, occhio alle parole soprattutto nel pomeriggio di giovedì con i capi e i colleghi!

Pesci

Ti piace qualcuno!? Allora dichiarati, perché la Luna ora ti sorride e ti favorisce. Non sei il tipo da certe cose, cerchi garanzie e certezze, ma il tuo modo di fare potrebbe essere controproducente in amore.

Una bella notizia sta per arrivare invece nel lavoro, anche perché Venere è dalla tua parte. In settimana recupererai molto, ma i rapporti con i colleghi miglioreranno. Ottime anche le collaborazioni in vista del futuro, forza. Non mollare proprio ora

