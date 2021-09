Chi è Nick Casciaro, l’italiano che sta incantando la Romania ad X-Factor

Ecco chi è Nick Casciaro, il giovane cantante italiano che ha conquistato il pubblico di X Factor Romania

Nick Casciaro è un cantante emergente italiano che ha conquistato il pubblico di X Factor in Romania.

Il giovane artista è nato a Bolzano, residente a Drena in provincia di Trento, si è esibito con una cover di Leave a light di Tom Walker sul palco dello show, andato in onda su Antenna1 Channel, primo canale della rete televisiva romena. Una volta passate le audition, Nick ha commentato su Facebook: “Che emozione su questo palco meraviglioso! Non trovo le parole per esprimere la gioia che sto provando in questo momento. Grazie a tutti i giudici”. L’artista bolzanino ha poi ringraziato i famigliari, gli amici e il suo team per i messaggi d’affetto ricevuti in queste ultime ore, condividendo un video della sua esibizione.

Prima di approdare ad X Factor Romania, Nick aveva già partecipato ad Amici di Maria De Filippi arrivando al serale nel 2014 e ad Italia s’got talent nel 2013.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui