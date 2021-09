GF Vip 6, Tommaso Eletti e Francesca Cipriani: chi è stato il meno votato?

Ecco chi è stato il meno votato tra Tommaso Eletti e Francesca Cipriani nella prima settimana del GF Vip 6 secondo i sondaggi di Nonsolo.tv

Il Grande Fratello Vip 6 ha aperto i battenti la settimana scorsa su Canale 5 e già ci sono stati i primi nominati, che sono Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. I telespettatori sono curiosi di sapere chi tra l’ex protagonista di Temptation Island e la bombastica showgirl sarà il vip meno votato.

Noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio sulla nostra pagina Instagram, chiedendo ai nostri followers chi vorrebbero salvare tra Francesca e Tommaso. Ad avere la peggio, è stato Eletti con il 29 % contro il 71 % della Cipriani.

Il televoto di questa sera però non prevede un’eliminazione dalla casa del GF Vip 6, e quindi, il meno votato andrà in nomination questa settimana. Per quanto riguarda quello più votato dei due, sarà il primo salvo. Dunque, Eletti sarà il concorrente che rischierà di finire in nomination.

