Cotto e Mangiato, ricetta del 20 settembre 2021: risotto pistacchio e limone

La prima ricetta per questa nuova edizione di Cotto è Mangiato, ha il profumo degli agrumi. Tessa ci ha preparato del risotto pistacchio e limone.

La ricetta

Circa gli ingredienti, abbiamo bisogno di:

½ limone

100 grammi di pistacchio

Olio

Acqua

Sale

180 grammi di Riso

Brodo vegetale

Procedimento

In una padella mettere a tostare il pistacchio aggiungendo poi olio acqua e sale. Una volta ottenuta una composizione densa tritate per ottenere un purè. Da parte in un altro pentolino premere il succo di mezzo limone nell’acqua e far fare caldo. A questo punto metti a tostare il riso allunga con brodo e sfuma con vino bianco. Dopodiché fai cuocere. A metà cottura aggiungi l’acqua e limone, il purè di pistacchio e le scorze del limone. Abbondante parmigiano e servi caldo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui