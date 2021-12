Chi è Oriana, la signora romagnola che ha dato una lezione a Masterchef? – VIDEO

Tra i tanti concorrenti che hanno preso parte alle varie edizioni di Masterchef c’è anche chi ha provato a replicare alle osservazioni dei giudici, ricevendo spesso ramanzine tutt’altro che morbide.

Stavolta, però, Bruno Barbieri ha trovato pane per i suoi denti, tanto per restare in tema culinario. Quando il giudice ha chiesto alla concorrente Oriana i motivi che l’avevano spinta a partecipare a Masterchef, la sua risposta è stata decisamente schietta e diretta.

“Sono qui per la tradizione, perché voi fate cose che la gente normale non capisce e non mangia”, ha detto la signora romagnola, che ha voluto stupire i giudici del celebre programma con i suoi “tortelli della domenica” con patata, pancetta e parmigiano (“Sono un po’ pesanti”, ha aggiunto la cuoca).

Proprio Barbieri ha promosso il piatto di Oriana, che ha convinto due giudici su tre: anche Locatelli ha detto sì, pertanto Oriana può passare alla fase successiva. “Mi sono emozionata”, ha commentato la signora romagnola.

Oriana Frassineti ha 65 anni e viene da Conselice, un comune di circa 10.000 abitanti in provincia di Ravenna. Non è ancora riuscita a convincere Cannavacciuolo, che ha provato a “pizzicarla” più volte durante la puntata: il “no” dello chef è risultato comunque ininfluente. Vedremo se Oriana saprà anche “spingersi oltre la tradizione”, come le hanno suggerito di fare Barbieri e Locatelli.

