Ecco chi è Lucrezia Lando – Età – Carriera e Vita privata della ballerina

Lucrezia Lando è una nota ballerina, famosa soprattutto per il ruolo di maestra di ballo a Ballando con le Stelle, noto programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

La meravigliosa ballerina è nata il 10 dicembre 1998 in provincia di Vicenza, a Bassano del Grappa. Sin da quando era giovanissimi ha manifestato la sua grande passione per la danza, iniziò infatti a ballare quando aveva dieci anni. Già da piccola frequentava corsi di danza classica, era però appassionata anche dei balli latino-americani. Tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera, si è aggiudicata molte vittorie partecipando a varie competizioni nazionali ed internazionali.

In passato Lucrezia Lando provò a partecipare ad Amici 13, dopo aver fatto il casting però non fu scelta. A renderla famosa è stato il talent Ballando con le Stelle nel 2018, dove ballò in coppia con Giaro Giarratana. Due anni dopo si è aggiudicata la vittoria del programma di Milly Carlucci insieme a Gilles Rocca. Nell’edizione che si è appena conclusa ha ballato con Andrea Iannone.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, sembra che la ballerina sia molto riservata. Lo scorso anno si era parlato a lungo di un presunto flirt con Gilles Rocca, finito il programma però lei rivelò di essere fidanzata con un altro maestro di Ballando con le Stelle, Marco De Angelis.

Nelle ultime settimane è di nuovo finita al centro del gossip per un presunto flirt con Andrea Iannone. Tra i due durante Ballando con le Stelle è davvero scoppiata la scintilla? Questo al momento non è ancora noto, nessuno dei due ha smentito o confermato il pettegolezzo.

Lucrezia Lando sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 20 dicembre 2021, su Rai Uno.

