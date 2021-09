Non ti conosco più in onda su Rai 5

Il pomeriggio di Rai 5 propone una commedia riproposta spesso a teatro, la cui trama è tutta da scoprire. Parliamo di Non ti conosco più.

La protagonista della storia è la bistecca Luisa moglie dell’avvocato Paolo Malpieri. Un giorno viene presa da una vera e propria crisi di nervi e smette di riconoscere improvvisamente il marito. Quest’ultimo ormai senza speranza si rivolge al professor Spinelli per un aiuto, ma Luisa finisce con il credere che il medico sia il marito. A complicare il tutto l’arrivo della zia di Luisa che non avendo mai visto il marito della nipote, una volta conosciuto Paolo spera di poterlo dare in moglie alla figlia Evelina (anche perché Luisa glielo presenta come amico di famiglia). L’indomani mattina, il dottore sta chiacchierando la sua dattilografa e scopre che Luisa ha avuto la crisi di nervi per aver visto suo marito baciare la dattilografa stesso.

Luisa rivede la scena e, arrabbiandosi con il professore, propone a Paolo di fuggire assieme ma, prima, ha un chiarimento con il professore con il quale ha scambiato un bacio forse d’amore.

