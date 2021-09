Jumanji, quanti film sono? Sono previsti nuovi capitoli?

Questa sera, su Rai Due, alle ore 21:20, andrà in onda Jumanji – Benvenuti nella Giungla, film del 2017 diretto dal regista Jake Kasdan. Nel cast della pellicola compaiono attori come Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Si tratta del sequel di Jumanji, il fortunatissimo film del 1995 che vedeva come protagonista l’indimenticabile Robin Williams e che si basava sul racconto “Jumanji”, il libro per ragazzi del 1981 scritto e illustrato da Chris Van Allsburg.

Cosa succede in Jumanji – Benvenuti nella Giungla? Nel 1996 il gioco da tavola viene rinvenuto da un uomo mentre fa jogging sulla spiaggia (alla fine del primo film era stato buttato in un torrente da Alan Parrish e Sarah Whittle, ndr). L’uomo lo recupera e lo porta a casa, convinto di poter fare un bel regalo al figlio Alex. Tuttavia, il ragazzo è troppo preso dai videogames e snobba il gioco da tavola. Ma si sa, Jumanji ha “vita propria”, e nella notte si trasforma in videogioco. Alex comincia a giocarci e viene trascinato al suo interno. Toccherà a quattro ragazzi, 20 anni dopo, trovare il videogioco nella cantina della scuola e recuperare Alex.

Ma quanti sono in tutto i film di Jumanji? Oltre a questi due – con il secondo che ha ottenuto tutto sommato pareri positivi pur non riuscendo a bissare lo strepitoso successo del primo – è stato realizzato anche Jumanji: The Next Level, uscito nel 2019 e diretto sempre da Jake Kasdan. Nel cast sono ricomparsi tutti e quattro gli attori principali del secondo film. Anche in questo caso le recensioni sono state abbastanza positive.

Nel frattempo è in lavorazione anche il quarto capitolo della saga di Jumanji, come confermato nelle scorse settimane dal produttore Hiram Garcia. Al momento non ci sono ancora date (realisticamente entro il 2022, ndr), ma pare certo che “Jumanji 4” vedrà di nuovo all’azione Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

