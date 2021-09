Dove si svolge Abito da sposa cercasi Puglia? Info e curiosità sulla location

Abito da sposa cercasi Puglia è senza dubbio uno dei programmi maggiormente seguiti dal pubblico di Real Time. Il programma, condotto da Enzo Miccio, è andato in onda ogni mercoledì sera per dieci puntate di un’ora ciascuna(sempre sul famoso canale 31 del digitale terrestre, ndr), riscuotendo in ognuna di queste un grande successo.

Si tratta di una struttura che prende spunto dal programma “Say yes to the dress”, in onda negli Stati Uniti e condotto da Randy Fenoli.

Abiti da sposa cercasi Puglia è la seconda edizione dello show, dopo la prima ambientata a Palermo. Anche stavolta Enzo Miccio ha il compito di dare una mano alle future spose nel capire quale può essere l’abito migliore per la cerimonia. L’obiettivo del wedding planner è anche quello di rilanciare il settore dei matrimoni, uno dei tanti duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus.

Le protagoniste si recano quindi negli atelier pugliesi, accompagnate spesso dagli altri membri della propria famiglia o magari da amici e testimoni, in modo tale da capire anche quali sono le sensazioni altrui sui vari abiti. Il ruolo di Enzo Miccio è proprio quello di coordinatore chiamato a dare i giusti suggerimenti, mettendo in campo tutta la sua abilità ed esperienza.

Abito da sposa cercasi Puglia si svolge in alcuni incantevoli luoghi della Regione Puglia, ed in particolare nei comuni di San Vito dei Normanni e Carovigno, entrambi in provincia di Brindisi. Enzo Miccio ha accompagnato le future spose nei noti atelier di abiti da sposa dei due paesi: il sindaco di Carovigno ha elogiato il conduttore della trasmissione, definendolo “un gradito ospite” ed esaltando “la classe e l’eleganza che lo contraddistingue”.

