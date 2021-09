Chi è Marica Chanelle, nuova stella a luci rosse italiana

Avete mai sentito parlare di Marica Chanelle? Questa ragazza di 25 anni sta conquistando sempre più consensi nel mondo del porno, dove è approdata all’incirca tre anni fa.

Una scelta che è arrivata dopo aver tentato altre strade professionali. Dopo il diploma magistrale, Marica ha anche ottenuto qualche supplenza e si è data da fare come modella e ragazza immagine, come ricorda anche Dagospia. Tuttavia, ad un certo punto la giovane si è convinta a seguire un’altra strada, ovvero quella dell’hard.

Grazie ad uno stage con la Siffredi Academy, Marica Chanelle si è fatta notare in alcune scene insieme ad una celebrità del settore come Rocco Siffredi per guadagnare sempre più credito nel porno. Uno dei video maggiormente apprezzati dai “fan” è senza dubbio quello girato con il pornostar inglese Danny D., dove Marica interpreta il ruolo dell’infermiera.

La giovane ha lasciato l’Italia ed è approdata negli Stati Uniti per diventare una vera e propria stella a luci rosse, aiutata ovviamente dal suo fisico statuario. Negli USA l’apprezzamento nei suoi confronti è in rapida crescita, anche per la sua attitudine a girare video hard con attrici trans.

“Qui negli USA mi trovo bene, anche se è un ambiente più competitivo di quanto mi aspettassi – ha detto la 25enne in un’intervista recente – Non mi preoccupo, io col sesso sono una macchina da guerra”. Definisce l’Italia un paese “provinciale”, descrivendo l’enorme mole di messaggi d’odio che le sono arrivati (“Mi davano della tr**a, mi spronavano a conversioni religiose”, ndr) e ribadendo di non vergognarsi affatto di ciò che fa: “Se a qualcuno non piace, e lo disapprova, sono problemi suoi”.

