Ryanair, video sesso orale in alta quota: coppia multata

Un momento di passione di una coppia noncurante degli altri passeggeri su volo di Ryanair: i due vengono multati

Una coppia è stata sorpresa sul volo Ryanair mentre praticava del sesso orale senza curarsi degli altri passeggeri. La scena è accaduta il 14 settembre 2021 è stata filmata da alcuni passeggeri, che l’hanno poi fatta circolare sui social. Non è chiaro su quale volo siano accaduti i fatti, ma stando al filmato divenuto virale, potrebbe essere quello diretto a Ibiza-Orio al Serio.

I protagonisti della scena hot girata a loro insaputa, pare che siano originari dell’Italia. Nel video infatti si sentono commenti in sottofondo da parte del passeggere italiano che sta riprendendo. L’uomo piuttosto soddisfatto aveva un bicchiere di vino in mano. All’interno del video, si vede una donna sdraiata sulle gambe del compagno, che si guarda in giro con aria noncurante. La coppia poi si scambia baci piuttosto spinti senza alcun pudore e senza preoccuparsi di essere guardati.

E’ intervenuto il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D’Agata, che ha sottilineato che la coppia, oltre ad avere tenuto un comportamento vietato in pubblico, ha infranto le norme anti-covid. Quindi, i due pare che siano stati segnalati alle autorità e multati sia per atti osceni in luogo pubblico e sia per mancato rispetto delle norme di sicurezza.

