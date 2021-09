Lohengrin, in onda su Rai 5

Nel pomeriggio di Rai 5, proposta un’opera di Wagneem ovvero Lohengrin. La trama, sarà un miscuglio di rapporti amorosi, gelosie, sentimenti pazze.

Protagonisti della storia sono due giovani marito e moglie che conducono una vita a dir poco noiosa. In casa con loro vive la fedele cameriera e tutto sembra scorrere come sempre. A movimentare un pò la loro vita l’arrivo di un lontano cugino trasferitosi in America. Nessuno ricordava più la sua esistenza ma il suo fascino e il suo essere donnaiolo farà battere non pochi cuori.

Nel cast troviamo Laura Solari nel ruolo di Marianna, Laura Rizzoli nel ruolo di Lia, Cesira è Mercedes Brignone mentre Alfredo è Ernesto Calindri. E poi ancora Giulio viene interpretato da Armando Francioli, Edoardo Borioli nei panni di Edmondo, Giulio Oppi nel ruolo del Sig. Ribin. Ravellini è Tullio Valli, Renzo Montagnani è l’Elettricista, Remo Zinella è Autista.

