Chi era la moglie dell’attore Marco Giallini e com’è morta?

Ecco chi era la moglie del noto attore Marco Giallini e come è morta

Si chiamava Loredana la moglie del famoso e stimato attore Marco Giallini, la donna è morta nel 2011 dopo una vita trascorsa insieme.

I due erano convolati a nozze nel 1993, hanno vissuto un grande amore dal quale sono nati i figli Diego e Rocco. In una passata intervista l’attore romano ha raccontato che faceva il bibitaro quando si sono conosciuto, ha poi rivelato: “Una sera, fuori dalla discoteca, le ho detto: ‘Allora mettiamoci insieme’. È durata 25 anni“.

Marco Giallini e Loredana nell’estate del 2011 stavano partendo per una vacanza insieme ai loro figli quando improvvisamente lei ha avuto un malore. L’attore in merito a quel drammatico momento raccontò: “Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo.”

L’attore ha aggiunto: “Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire.

Loredana Giallini morì a causa di un’emorragia cerebrale all’età di 48 anni. In più occasioni l’attore ha ricordato la morte defunta, il dolore provato per la sua perdita è stato immenso. Lui stesso in una passata intervista ha detto: “Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo. Fare a meno è questione di testa, anche fare a meno delle menti dei bimbi non più chiare, del loro pensiero: vorresti sapere che pensano il giorno della festa della mamma o quando spegni la tv e quello, a 5 anni, strilla: mamma mamma”.

E ancora: “Se il dolore passa? E che passa? Ti dimentichi un po’ la voce. Ci parlo ancora. Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio.. Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui