Lory Del Santo si confessa sul fidanzato: “Devo trovare un altro uomo che mi assista nello sport”

Intervistata da I Lunatici su Rai Radio 2, Lory Del Santo ha raccontato aneddoti sulla sua vita sentimentale e ha anticipato l’uscita della sua autobiografia

Lory Del Santo showgirl, regista e ora anche scrittrice, poiché a breve uscirà una sua autobiografia dal titolo è ‘la felicità come optional”. Per l’occasione, Lory è stata intervistata da I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2. Oltre all’uscita del suo libro, la soubrette ha annunciato che il 28 settembre sarà il suo compleanno, raccontando che non teme affatto l’età che avanza.

“Mi sento ancora super giovane” ha esordito Lory ai microfoni dei Lunatici. “Però vedo che le date rappresentano una realtà. Stiamo andando rapidamente verso la fine dei tempi. Troppo velocemente. E’ tutto velocissimo. Mi sembra di essere su un treno ad alta velocità. Non vivo questa in maniera negativa, anzi E’ un destino comune, lo vivo come un incentivo a cercare di non perdere nemmeno mezzo secondo.” ha poi aggiunto la regista di The Lady. Lory ha inoltre raccontato della differenza d’età in amore: “Il mio compagno deve ancora compiere trent’anni. Dovrebbe essere quello sportivo, che scala le montagne, oggi mi ha detto che quest’inverno non potremo andare a sciare forse perché non è allenato. E allora lancio un appello, chi vuole sciare con me me lo faccia sapere.

Devo trovare un altro uomo che mi assista nello sport“.

La vita sentimentale della soubrette veronese non è sempre stata tutta rosa e fiori, poiché ha confessato di essere stata tradita quando era in relazione con Eric Clapton:“Credo che Eric mi abbia tradito con Naomi Campbell. Stavamo ancora insieme, ma c’erano delle titubanze. Eravamo a Londra. Lui non mi aveva invitato al suo concerto, ma un’altra persona mi ha dato il pass riservato ai familiari”. A quelli che invece avevano accusato Lory di aver tradito Eric con George Harrison, ha replicato: “Erano entrambi nello stesso hotel, io ero andata

da Eric per parlare della nostra relazione”. Insomma, la Del Santo ha voluto chiarire una volta per tutte com’è andata la situazione, smentendo ogni tipo di chiacchiericcio.

A breve uscirà la sua autobiografia “La felicità è come un optional”, un libro in cui Lory non ha raccontato di avventimenti tristi, ma delle sue osservazioni come interprete e spettatrice della sua vita.

