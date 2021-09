Chi è Duracellplus153, fenomeno di TikTok coi suoi fischi?

Nell’ultimo decennio abbiamo visto come diversi personaggi “comuni” siano diventate delle autentiche celebrità sul web, in particolare sui social e sulle piattaforme di streaming. D’altronde, mezzi come Facebook e Instagram, così come YouTube e la più moderna Twitch possono diventare degli strumenti ideali per diffondere video divertenti, che rientrano nell’ormai celebre concetto del “trash”.

Ultimamente stiamo assistendo alla nascita di nuovi “fenomeni” anche su TikTok, anche grazie alla caratteristica principale di questa piattaforma, che consente di girare brevi video della durata di tre minuti (anche se è in fase di test l’estensione a 5 minuti, ndr).

Uno dei tormentoni più recenti che fa impazzire il pubblico di TikTok è senza dubbio Duracellplus 153, lanciato dalla pagina Facebook “Mimmo Modem” (la stessa che fece diventare famosissimo Lello, il cittadino barese che viveva in una casa estremamente fatiscente con sua sorella Angela).

Ma chi è esattamente e cosa fa Duracellplus 153 per essere così noto? Si tratta di un ragazzo che vive in Sicilia – per l’esattezza a Palermo – ed è riuscito a ottenere un’enorme popolarità grazie al suo modo di fischiare, che possiamo definire a dir poco “originale”.

In uno di questi video si vede Duracellplus 153 che tiene un vero e proprio “live” con il suo fischio. In un altro filmato, il giovane palermitano “sveglia” gli abitanti di un condominio prima urlando “Vi dovete svegliare” e poi facendo partire il suo fischio diventato ormai così popolare, assieme al sottofondo di “Sultans of Swing” dei Dire Straits. I fan di Duracellplus 153 sono davvero molti, ma in tanti stanno già scommettendo su quanto durerà il nuovo fenomeno di TikTok.

