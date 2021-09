“Tre piani”, Margherita Buy sull’assenza di Nanni Moretti: “Vorrei saperlo anch’io”

L’attrice Margherita Buy parla dell’assenza di Nanni Moretti in conferenza stampa di Tre piani

Grande assente alla conferenza stampa di Tre Piani, il regista Nanni Moretti e gli interpreti uomini. Il motivo? Non si sa, forse per scelta ben precisa. Presenti invece le attrici Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci, che sono rimaste un po’ spiazzate alla domanda sul fatto che non ci fossero i loro colleghi uomini.

“Dovete chiederlo a Nanni perché, anche noi vorremmo saperlo“ ha replicato ironica la Buy ai giornalisti durante la conferenza stampa. “Va considerato che Nanni abbia, per la prima volta, girato un film da un romanzo e che lo abbia fatto nel massimo rispetto dell’autore, andando al sodo della storia, usando un rigore stilistico particolare, rinunciando alla sua ironia. Per Nanni questa è un’evoluzione” ha poi aggiunto la Buy. Anche la collega Rohrwacher ha replicato dichiarando che in Tre Piani i personaggi femminile sono più forti e attivi e alla fine riescono a prendere il sopravvento su quelli maschili che rimangono un po’ “bloccati” e irrigiditi senza cambiare vita.

Una scelta che il regista Nanni ha voluto prendere per evolvere la solita trama cinematografica, dove esiste una donna un po’ docile e quasi sempre affiancata ad un uomo (anche se in realtà il vincitore della palma d’oro a Cannnes, Titane mette in luce proprio la figura femmile forte e protagonista) . Che la sua mancata partecipazione alla conferenza stampa sia proprio per dare più spazio alle attrici protagoniste proprio come le protagoniste? Chissà, tutto può essere ma se fosse stato davvero così sarebbe una scelta ben pensata e geniale.

