Chi sono i Gemelli di Guidonia: età e curiosità

Cenni biografici su I Gemelli di Guidonia, concorrenti a “Tale e Quale Show”.

Protagonisti dell’edizione in corso di “Tale e Quale Show”, i Gemelli di Guidonia hanno vinto la scorsa puntata dello show condotto da Carlo Conti, facendo una divertente imitazione, che ha fatto impazzire il Web, di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nella loro hit estiva “Mille” e sono attualmente primi nella classifica provvisoria, con 67 punti.

I Gemelli di Guidonia, al secolo Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, sono nati a Napoli ed hanno 37, 34 e 33 anni. Sin da bambini, sono appassionatissimi di musica. Pacifico, infatti, si diverte a suonare una piccola tastiera, mentre Gino mostra le proprie capacità vocali. Danno, quindi, vita a dei duetti e poco dopo si unisce a loro anche il fratello Eduardo.

Nel 1999, fanno il loro debutto nel mondo della musica formando il gruppo degli Effervescenti Naturali, vincendo il “Tiburfestival”. Da allora, si esibiscono due volte davanti a Papa Giovanni Paolo II ed iniziano una lunga collaborazione con la Rai, essendo ospiti di varie trasmissioni, tra cui “Trasgressioni”, “Eros”, “Buone Notizie”, “Emozioni” e “Cristianità”. Nel 2006, entrano nel cast dello spettacolo teatrale “È permesso?” di Enrico Montesano sia come cantanti che attori. Partecipano, poi, al programma “I raccomandati”. Nel 2010, sono ospiti fissi su Radio 2 della trasmissione “Decanter”. L’anno successivo, interpretano la colonna sonora del film “Una cella in due”.

Nel 2013 e fino al 2016, entrano a far parte del cast di “Edicola Fiore” e con Fiorello sono protagonisti del tour teatrale “L’ora del Rosario”. Nel 2017, partecipano a “Tu Si Que Vales”, arrivando in semifinale. Nel 2018, debuttano con lo spettacolo teatrale “Discopatia…dica 33 giri”, riscuotendo un grande successo. Nel 2019, sempre con Fiorello, entrano nel cast di “Viva Raiplay” e successivamente di “L’altro Festival”, legato al “Festival di Sanremo”. Nel luglio 2020, esce il loro primo singolo “Mina dov’è”, partecipano a “Made in Sud” ed entrano nel gruppo di Rai Radio 2 con il loro programma “Tre per 2”. Nel 2021, prima di approdare a “Tale e Quale Show”, partecipano a “Stasera tutto è possibile” e scrivono ed interpretano la sigla della trasmissione “Ve ne siete mai accorti”, condotta dal comico Maurizio Battista.

Maria Rita Gagliardi

