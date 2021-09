Star in the Star a rischio chiusura per flop? La reazione di Ilary Blasi

Il programma Star in the Star potrebbe rischiare la chiusura per bassi ascolti: come reagisce Ilary Blasi

Ieri, giovedì 23 settembre, è andato in onda la seconda puntata di Star in the star, programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo lo sfogo di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe minacciato di denunciare Banijay, la società di produzione del programma, per l’idea del format, il secondo appuntamento è andato molto meglio con più maschere più corrispondenti alla realtà e esibizioni live.

A quanto pare, però, i dati d’ascolto non hanno ricompensato il programma canoro, che ha raggiunto l’11,5 %. Stando all’indiscrezione di Blogo, i piani alti di Mediaset avrebbero deciso di registrare ancora un’altra puntata con tutti cantanti da rivelare dietro le mascere per poi chiudere anticipatamente lo show. Però, ora non c’è nessuna ufficialità un quanto si tratta solo di rumor.

Come ha reagito Ilary Blasi? La conduttrice si è celata dietro il silezio senza commentare. Cosa accadrà? Non ci rimane che scoprirlo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui