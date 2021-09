Cotto e Mangiato, ricetta del 24 settembre 2021: briciolata di nocciole

La prima settimana con Tessa è giunta al termine. Oggi nella sua cucina, per Cotto è Mangiato ci ha preparato la briciolata di nocciole

Ingredienti

Per la ricetta avremo bisogno di:

220 grammi biscotti secchi

120 grammi burro

80 grammi di Nocciole

150 grammi di Cioccolato di nocciole

250 grammi di mascarpone

250 grammi di panna fresca

Procedimento

Sbriciolare i biscotti e amalgamare con il burro fuso. Parte del composto adagiato in una taglia con cerniera e mettere a riposare mezz’ora i frigo. Intanto prepara la crema: mescola le nocciole tritate con la crema spalmabile e il mascarpone. Poi aggiungi la panna semi montata, e mescolare alla crema. Adagia sullo strato di biscotti e copri la superficie con j biscotti residui. Tieni in frigo a riposo per circa due ore dopodiché sarà pronta.

