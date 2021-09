Sanremo 2022, Fiorello ci sarà? Le parole di Amadeus

Fiorello sarà al fianco di Amadeus nella prossima edizione del Festival di Sanremo? Ecco cosa ha detto il conduttore

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022. Per il terzo anno consecutivo ci sarà Amadeus al timone della kermesse musicale, al suo fianco vedremo anche Fiorello?

Ospite a Porta a porta, nella puntata andata in onda ieri 23 settembre, il noto conduttore ha fatto subito chiarezza in merito alla presenza di Fiorello a Sanremo. A Bruno Vespa ha detto: “Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene.”

Amadeus ci ha tenuto a precisare che non potrebbe mai condurre il Festival di Sanremo se Fiorello non fosse al suo fianco. Lui stesso ha detto: “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: “Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”. Non c’è Sanremo per me senza di lui.”

Il noto e amatissimo conduttore ha poi concluso dicendo: “Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo.”

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui