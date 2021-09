Deborah Johnson è fidanzata? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

Deborah Johnson ha un fidanzato? Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata e sentimentale

Deborah Johnson è una cantante e corista di origini afroamericane, stasera la vedremo partecipare alla nuova stagione di Tale e Quale Show, interpreterà i panni di Tina Turner.

La talentuosa cantante come corista in passato ha lavorato con importanti e noti cantanti come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Ron, Max Gazzè, Phil Collins, Tina Turner e altri ancora. Della sua biografia non si sa praticamente nulla, cosa si sa invece sulla sua vita privata?

Deborah Johnson è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. In molti si chiedono se abbia un fidanzato, un marito o se abbia dei figli, al momento questa informazione non è nota a nessuno. Nemmeno sui social c’è nulla che possa far pensare ad un ipotetico compagno.

Con la sua partecipazione a Tale e Quale Show la cantante farà trapelare qualche informazione sulla sua vita sentimentale? Questo non ci è dato ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui