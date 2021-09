M.T. milizia territoriale in onda su Rai 5

Il venerdì pomeriggio di Rai 5 si tinge di “guerra”. Andrà infatti in onda la commedia M.T. milizia territoriale.

Il protagonista della storia è un impiegato, buono e dal carattere arrendevole, che per caso prende il ruolo di maggiore durante ka guerra. Quando il conflitto volge a termine la sua vita torna noiosa come un tempo, e Orlandi si lascia distruggere ancora hna volta dalla routine di prima. A smuovere però le acque arriva una donna che gli era stata accanto durante il conflitto. Quest’ultima lo convince a prendere in mano la sua vita e a rivendicare il proprio ruolo nel mondo.

Nel cast vedremo Umberto Melnati nel ruolo di Francesco Orlandi, Franco Coop nel ruolo di Comm. Reani. Osvaldo Ruggieri è Guido Reani. Renato Mori è il Ten. Sani. Maffel è Loris Gafforio, Gasperini è Giampaolo Rossi. Armando Bandini nel ruolo di Trimella, Laura Solari è Martina e tanti altri ancora.

