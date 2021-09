Chi è Piero Neri, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico?

Ecco chi è Piero Neri, il nuovo fidanzato della gieffina Raffaella Fico

Piero Neri ha 45 anni ed è imprenditore nonché erede di un’impresa mercantile a Livorno. Sconosciuto all’ambiente dello spettacolo, Piero è fidanzato con Raffaella Fico, attualmente concorrente del GF Vip 6. La storia sarebbe nata lo scorso luglio, anche se la gieffina ha dichiarato di essere single.

A quanto pare, la Fico ha voluto mantenere segreta la relazione per due motivi: non ha ancora conosciuto la famiglia di Piero e lui terrebbe davvero molto alla sua privacy. La showgirl trentatreenne invece ha già presentato il nuovo fidanzato alla figlia Pia di 8 anni. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi felici e innamorati in vacanza al mare. Curisità? Piero Neri è molto amico di Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Piero e Raffaella avrebbero intenzione di convolare presto a nozze dopo il reality di Canale 5. Non solo: durante la puntata del 24 settembre, Neri ha mandato cento rose rosse e un aereo come dichiarazione d’amore per la sua fidanzata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui