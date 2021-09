Il cancelliere Krehler, in onda su Rai 5

Nel pomeriggio di Rai 5, arriva un’opera teatrale, Il Cancelliere Krehler, tratta dall’omonimo romanzo di George Kaiser. Una storia dal finale tragico, che a suo tempo aveva l’obiettivo di portare la gente a riflettere sul reale senso della vita

Il protagonista della storia è un uomo, Krehler appunto. Si tratta di un impiegato modello che per tutta la vita si è dedicato solo ed esclusivamente al lavoro. Tutto quello che accadeva nel mondo circostante non lo aveva mai incuriosito nè attirato. Un bel giorno affacciandosi fuori dalla finestra inizia ad osservare con altri occhi quello che lo circonda. Si rende ben presto conto che fuori dalla sua routine esiste una vita che lui non ha vissuto. Tutto quello che ci sarebbe stato da fare è ormai perso, il tempo è passato e per lui è troppo tardi. La mesta conclusione a cui giunge Krehler lo porta ad un atto suicida.

