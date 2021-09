Cosa significa Shawty, termine slang nel titolo dell’ultima hit di Rondo?

Yo, shawty, where you from? (Where you from?)

Ah, she from Atlanta

È nel club e muove il suo bam-bam (Bam-bam)

No baby mama

La sua pussy è sempre wet, bagnata

Fiji acqua (Pussy)

Lei vuole la drill in faccia

Scappo da pula come Naha (Naha)

Canta così Rondo, giovanissimo rapper meneghino nella sua ultima traccia con video, uscita meno di una settimana fa e già capace di sfondare quota un milione di view.

La traccia vede la collaborazione con Sacky ed un video con tantissime ragazze più o meno abbigliate.

Qualcuno nei commenti fa ironia:

“Comunque quando dice che la pussy è bagnata Fiji acqua credo sia un forte riferimento a D’Annunzio ne la pioggia nel pineto”

Ma sono per lo più commenti di supporto ad una traccia che appare molto apprezzata (e non solo nel Bel Paese, ci sono commenti entusiasti da diverse altre parti del mondo – dalla Russia agli States).

Ma in molti saranno chiesti, cosa significa Shawty (termine usato anche in altro canzoni, come da Fishball)?

Ci rifacciamo a Urban Dictionary, sempre sul pezzo quando si parla di termini slang.

E riportiamo quella che ci sembra la definizione più completa (che fa per altro riferimento all’Atlanta citata da Rondo nel ritornello):

“Un termine nato da Atlanta che, all’inizio, si riferiva ad una persona di bassa statura (shorty, ndr) o ad un ragazzino, ma l’uso della parola è cresciuta fino ad includere chiunque, specialmente una ragazza attraente; è usato anche come maniera di rivolgersi ad un altro, al posto del più classico ‘Man'”.

