Oroscopo di Paolo Fox dal 26 settembre al 3 ottobre, previsioni della settimana

Torna il nostro oroscopo settimanale. Questa volta le stelle ci aiuteranno a chiudere il mese di settembre e ad accogliere il mese di ottobre nel migliore dei modi. Ecco cosa ci consiglia Paolo Fox.

Ariete

Per chi ne ha la possibilità, questo è il momento di vivere una storia speciale. Se hai un particolare legame, avrai modo di renderlo più forte. Occhio alla giornata del 30 che avrai Marte contro.

Nel lavoro hai fatto il possibile per concludere delle situazioni ma non ci sono state grandi risposte, comunque devi avere il coraggio di andare avanti.

Toro

Se l’amore è in crisi, non c’è motivo per non superare gli ostacoli, ci vuole solo pazienza. La colpa è dell’opposizione di Venera che semina dubbi nelle coppie. Questa è comunque la settimana,ana ideale per migliorare ogni relazione e per risolvere anche questioni economiche.

Nel lavoro potrai raggiungere un immediato successo, anche se qualcosa potrebbe scoraggiarti. Tu però vai avanti lo stesso, le opportunità di risolvere i problemi non mancheranno.

Gemelli

Per te una settimana top. I single potranno avvicinarsi ad una persona conosciuta da poco. Per chi invece ha già una storia, se le basi sono solide potrai dar forma a progetyi importanti. Qualche litigio piccolo e normale ad inizio settimana

Nel lavoro, è importante ritrovare un equilibrio, anche cercando di mettere pace tra colleghi o risolvere un contezioso con un superiore. Settimana produttiva.

Cancro

Hai qualche disagio in amore, soprattutto per parole dette che potrebbero rendere il rapporto non facile da gestire. Sarà opportuno affrontare i problemi senza ansia, magari tenendo la lingua a freno.

Per il lavoro sono all’orizzonte dei cambiamenti importanti. Non conviene agire in maniera impulsiva, potrebbe esserci una trattativa o un braccio di ferro per ottenere quello che vuoi davvero.

Leone

Sei troppo polemico in amore, invece devinprovare ad allentare le tensioni che si creano jn coppia. Nul,a di irrisolvibile e comunque devi tener duro fino alla prossima settimana, che Venere torna nel tuo segno.

Nel lavoro, chi ha delle cause o questioni legali deve fare attenzione a non combinare grossi guai. Momenti di disagio riguardano anche le finanze. Dalla prossima settimana Venere inizierà un transito più interessante, qualcosa si aggiusterà.

Vergine

Sempre top in amore. Hai un periodo intenso sia per gli incontri sia per chi ha già una relazione. Qualche piccolo dubbio resta a chi ha riporti con Bilancia e Cancro, ma i, periodo è tutto sommato interessante.

Nel lavoro ci sarà una crescita, ed entro febbraio sarà necessario portare avanti un progetto. Riceverete buone risposte. Mercurio aiuta il recupero dal punto di vista dell’energia fisica.

Bilancia

Favorito l’amore, grazie al transito importante importante Venere. Anche rapporti o incontri nati da poco possono evolversi in qualcosa di importante. Basta cogliere le giuste sfaccettature.

Nel lavoro, non si può avere tutto, ma si può avanzare qualche richiesta. Ecco perché è una settimana importante per fare delle proposte che saranno ascoltate.

Scorpione

Se hai avuto da poco una crisi, ora sei in fase di recupero. I single vengono favoriti negli incontri perché carichi di passione. Le coppie tenderanno a sembrare più forti. Tutto si può se si vuole.

Nel lavoro, la situazione migliora anche se questa settimana è ancora un po’ povera, cioè non si guadagna abbastanza, però, con un po’ di calma e buona volontà si potranno superare molti ostacoli.

Sagittario

Questa è la settimana delle emozioni intense. Per chi ha una nuova storia, si gettano importanti basi per il futuro. Nel weekend ci sarà aria di riavvicinamento anche per le coppie che hanno fatto bizze.

Nel lavoro il meccanismo si sta mettendo in moto, alcuni progetti vanno lavorati fin da adesso. Chi studia potrà ottenere un buon successo, chi ha presentato un progetto riceverà a breve delle conferme.

Capricorno

Se ti piace qualcuno tenta un approccio. Tutte le migliori amicizie mate per gioco diventano amore se si vuole. Per chi ha avuto tensioni in passato, ora si possono finalmente chiarire. Avrai un motivo in più per sperare nel futuro

Nel lavoro c’è qualcosa che non ti piace? Allora devi parlare! Queste stelle vi aiutano a risolvere qualche difficoltà. Evitate sfoghi inutili soprattutto a inizio settimana.

Acquario

Venere in opposizione non ti ha proprio favorito in amore. Per fortuna settembre è concluso e ottobre porterà per te grande aria aria novità. Per chi ha già un partner, possono esserci incomprensioni ma nulla di complicato.

Nel lavoro, hai desiderio di novità, bisogna fare i conti con la vostra voglia di fare cose diverse dal solito e la necessità di portare a casa i soldi. Insomma, tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare di complicazioni che potrete risolvere.

Pesci

Per te super settimana in arrivao. L’amore è in fase positiva, anche se davanti agli occhi hai sempre ciò che ti fa stare male. Occhio al transito pesante di Venere che potrebbe non renderti chiare certe questioni.

Anche per il lavoro, i momenti più difficili sono passati e ora sei in un periodo in cui sarà indispensabile recuperare una buona energia psicofisica.

