All’ombra dell’asino in onda su Rai 5

All’ombra dell’asino è la particolarissima opera che andrà in onda nella mattinata di rai 5. Il palinsesto RAI propone la versione andata in scena presso Teatro di Corte di Napoli di questo peculiar, singspiel rimasto incompiuto di Richard Strauss.

Siamo nell’antica città di Abdera. Il dentista Strutione viene accusato dall’asinaio Antrace, di aver pagato l’affitto di un asino e non della sua ombra! Tra i due si accende una questione animata che tra religione, parità di ceti e società si tramuta in una “questione di valori”, non etici quanto piuttosto materiali di “interessi”. A causa del velo di una danzatrice, il dentista e l’asinaio diventano emblema di due ceti contrapposti i eterna guerra, il cui unico spiraglio di risoluzione diventerà il pirata mercenario Tifi.

sul palco vedremo Rolando Panerai, Carlo Franzini, Alfredo Mariotti, Leonardo Monreale, Franco Giacobini e Alfredo Bianchini. Il maestro Franco Mannino dirige l’orchestra. La regia teatrale è di Sandro Sequi, mentre la regia televisiva è di Cesare Barlacchi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui