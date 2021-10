Imma Tataranni, è prevista anche una terza stagione della serie?

Questa sera prende il via su Rai Uno la seconda stagione di “Imma Tataranni”, la serie a sfondo legale che ha riscosso molto successo nella sua prima stagione. Il regista della serie è ancora Francesco Amato, e ovviamente troviamo sempre Vanessa Scalera ad interpretare la protagonista, Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera che cerca di fare la guerra ai potenti per difendere i più deboli.

In questa seconda stagione non mancheranno le emozioni e i colpi di scena che hanno caratterizzato i precedenti episodi. Imma Tataranni si è concessa un viaggio a Parigi per riposare corpo e mente dopo il processo Romaniello, ma non appena fa rientro a Matera viene subito convocata per un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza. Ma non è tutto, perché il sostituto procuratore dovrà anche fare i conti con la sua relazione con il maresciallo Ippazio Calogiuri.

La seconda stagione della serie “Imma Tataranni”, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che hanno come protagonista proprio lo “sceriffo” di Matera, si articola in otto episodi, che andranno in onda in quattro serate.

Ma vedremo anche una terza stagione? Se lo chiedono in tanti tra i fan della serie TV: al momento non ci sono novità in tal senso, ma il successo della fiction fa ben sperare.

