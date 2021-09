Cotto e Mangiato ricetta del 29 settembre 2021: caponata di mare

Prosegue la settimana gastronomica con l’appuntamento con Cotto è Mangiato. Oggi Tessa ci prepara La caponata di mare.

Ricetta

Per la ricetta di oggi, avrai bisogno di:

400 grammi di cipolla

800 grammi di melanzane

200 grammi di murena

Farina di semola

Farina di riso

40 grammi di capperi

1 cucchiaio di zucchero

Aceto di vino bianco

Procedimento

Tagliare la cipolla, appassirla in padella con olio di oliva. Poi aggiungere capperi, zucchero e vino bianco. Da parte friggere le melanzane a tocchetti e aggiungere nella padella con cipolla. Infine taglia il pesce a tocchetti, impara nelle due Farina e friggi, infine aggiungi alla padella con cipolla e melanzane e lascia cuocere tutto insieme per far mischiare i sapori.

