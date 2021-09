Francesco Mandelli è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata

Francesco Mandelli è impegnato sentimentalmente? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Francesco Mandelli è un noto attore, regista e conduttore radiofonico e televisivo. Tanti i successi ottenuti nel corso della sua carriera, attualmente conduce Honolulu insieme a Fatima Trotta su Italia Uno.

Tanti i programmi condotti in tv che gli hanno dato visibilità e fama. Ha anche una grande passione per la musica, oltre ad essere un conduttore, attore e regista infatti è anche un musicista e un cantante. Sono tante le informazioni che riguardano la sua carriera, ma della sua vita privata cosa sappiamo?

Da molti anni Francesco Mandelli è impegnato sentimentalmente con l’imprenditrice Luisa Bertoldo, dal loro amore è nata la figlia Giovanna nel 2015. I due non sono mai convolati a nozze, convivono da molto tempo a Milano. Tanti sono gli scatti che i due condividono sui social dove si mostrano più complici e innamorati che mai.

Da quando è nata la figlia l’attore e conduttore è cambiato moltissimo, fa di tutto per essere sempre presente. Dopo la sua nascita ha scritto anche un libro “Mia figlia è un’astronave”, in una passata ospitata televisiva parlando della piccola Giovanna aveva detto: “È come se si fosse aperto un istinto dentro me e non avevo più alcuna priorità che lei, mi sono fermato nove mesi e mi sono goduto questo periodo pazzesco. Tutt’ora io e lei passiamo molto tempo insieme”.

Sara Fonte

