Chi è Franchino, il manager a cui è stato dedicato Before Pintus?

Ecco chi è Franchino, manager scomparso a cui Pintus ha voluto dedicare il suo show su Italia 1

Franchino, psudonimo di Franchino Tuzio è un noto manager scomparso a età di 63 anni a causa di una malattia incurabile il 17 ottobre 2017

Originario di Senise, in provincia di Potenza, si trasferì a Milano, dove negli anni ’80 riuscì ad affermarsi come manager televisivo di diversi personaggi noti dello spettacolo italiani, fondando l’agenzia Notoria. Franchino iniziò a collaborare come disk-jockey con Fiorello, quando fu portato da Claudio Cecchetto a Radio Dee Jay. E’stato conduttore a fianco di Fiorello in Karaoke, trasmissione musicale su Italia 1.

Grazie alla sua agenzia, ha gestito personaggi famosi, tra cui Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Elisabetta Canalis, Nicola Savino, Paola Barale. Nella sua scuderia era presenti anche Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Alvin, Simona Ventura e Alessandro Cattelan. Tra i suoi collaboratori, c’era anche Lele Mora.

Tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tantissimi vip, tra cui anche quello del comico triestino Angelo Pintus che ha voluto dedicare il suo show di Italia 1 Before Pintus proprio al manager scomparso.

