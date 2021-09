Cotto e Mangiato, ricetta del 30 settembre 2021: insalata di quinoa

Finisce il mese ma non l’appuntamento con la cucina di Tessa Gelisio. Oggi a Cotto e Mangiato ci ha infatti preparato l’insalata di quinoa.

La ricetta

Per la ricetta di oggi dovrai procurarti:

100 gramni Feta

100 grammi di quinoa mista

200 ml di acqua

200 grammi di pomodorini

150 grammi di cetriolo

Pane

100 grammi di ceci

Procedimento

In una ciotola tagliare la feta a dadini, aggiungere pomodorini e cetriolo tagliati a dadini. In una pentola metti a cuocere la quintoa con lacqua e aspetta che si asciughi. In un’altra padella tosta il pane tagliato tagliato tocchetti. Quando la quinoa sarà pronta e fredda versarla nella ciotola, aggiungere il pane e i ceci, mantecare e servire.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui