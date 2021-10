Un ragazzo di campagna, su Rai 5

Continua su RAI 5 la maratona di commedie in cui protagonista è Peppino de Filippo. Nel pomeriggio di venerdì si ritorna ad Un ragazzo di campagna. Rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1931 è stata lamprima commedia che ha portata all’apice della fama i fratelli Tina, Peppino ed Eduardo. Il bello di questa storia è che è popolata da comici personaggi, anche un pò grotteschi, emblemi della Napoli dei De Filippo.

La storia è ambientata prima della guerra. Siamo in un paesino di campagna del napoletano e Giorgio, sposato con una ex ballerina di varietà si è indebitato fino al collo per assecondare i capricci della moglie amante della bella vita. Vede la soluzione ai suoi problemi nel matrimonio combinato e d’interesse tra il fratellastro Pasqualino e la bella Lucia, figlia di un ricco possidente del paese. E in realtà davvero riesce a portarli fino all’altare, ma a nozze fatte, le cose non vanno più come avrebbe voluto. La sera stessa del matrimonio un vecchio fidanzato di Lucia molto aggressivo torna e porta via con prepotenza la sua ex donna, e così il povero Pasqualino resterà solo e disperato senza moglie e senza la ricca dote sulla quale aveva messo gli occhi il fratellastro Giorgio.

