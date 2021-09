L’ospite gradito in onda su Rai 5

Continuano le proposte di Rai 5 di commedie del grande napoletano Peppjno de Filippo. Stavolta viene messa in onda la commedia in tre atti L’ospite gradito. Si tratta della versione teatrale messa in scena nel lontano 1962 a Roma presso il Teatro delle Vittorie.

Più che della trama, è importante mettere in evidenza come si tratta di una commedia brillante nel suo insieme, in quanto combina tra loro il sapore delle gag e la capacità di De Filippo di mettere in moto dei meccanismi comici che solo la tradizione napoletana possiede.

La regia teatrale è a cura dello stesso Peppino De Filippo, mentre la regia televisiva è di Romolo Siena. Completano i quadro organizzativo le scene di Mario Grazzini con la Compagnia del “Teatro Italiano”. Nel cast Peppino de Filippo nel ruolo del Comm. Gervasio Savastano, Lidia Martora nei panni di Teresa, Pina interpretata da Dolores Palumbo e Faustino da Luigi De Filippo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui